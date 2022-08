Goldband-zanger Karel Gerlach verliefd op Maan: ‘Ze gaan trouwen en kinderen maken’

Angelina Jolie klaagde Brad Pitt aan voor aanval in vliegtuig

Angelina Jolie is degene die Brad Pitt heeft aangeklaagd omdat ze door hem zou zijn aangevallen in een privévliegtuig. In 2016 had een onbekende vrouw haar ‘toenmalige echtgenoot’ om die reden aangeklaagd, maar nu wordt na veel geruchten duidelijk dat het inderdaad om Jolie en Pitt gaat.

17 augustus