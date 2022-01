Golden Globes twitteren zich suf: Power of the Dog is beste dramafilm, Nicole Kidman is beste actrice

In een eindeloze trits tweets liet de Hollywood Foreign Press Association (HFPA), de organisatie achter de Golden Globes, zondag weten wie in de prijzen was gevallen. The Power of the Dog heeft de Golden Globe voor beste dramafilm gewonnen. Steven Spielbergs remake van West Side Story kreeg de prijs in de categorie musical of comedyfilm.

Will Smith werd bekroond als beste acteur in een dramafilm, voor zijn rol in King Richard. Nicole Kidman is de beste actrice in een dramafilm, voor haar rol in Being the Ricardos. De HBO-show Succession won de Golden Globe voor beste dramaserie en ook Succession-acteurs Sarah Snook en Jeremy Strong vielen in de prijzen.

De winnaars van de 79e Golden Globes werden bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst zonder publiek. De uitreiking was ook niet op televisie of livestream te volgen. Mensen die benieuwd waren naar de winnaars en verliezers konden of Twitter in de gaten houden, of de website van de Globes zelf. Het is een drastisch verschil met voorgaande jaren, toen de prijzen steevast door wereldsterren werden uitgereikt tijdens uitgebreide ceremonies.

De zender NBC liet in mei weten het gebruikelijke gala niet te willen uitzenden vanwege kritiek over een gebrek aan diversiteit binnen de HFPA. Ook klaagden oud-leden, waaronder de Nederlandse journalist Diederik van Hoogstraten, over corruptie, pestgedrag en vriendjespolitiek binnen de organisatie. Van Hoogstraten zegde vorig jaar zelf zijn lidmaatschap op.

The Power of the Dog werd vooraf al gezien als een van de grootste kanshebbers bij deze editie van de Golden Globes. De film werd in totaal zeven keer genomineerd en won uiteindelijk ook in de categorieën beste mannelijke bijrol (Kodi Smit-McPhee) en beste regisseur (Jane Campion). De andere grote filmfavoriet, Belfast, wist slechts één van zijn zeven nominaties te verzilveren: die voor beste screenplay, dat werd geschreven door Kenneth Branagh.