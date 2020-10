Goldfinger-actrice Margaret Nolan overleden

Nolans rol in Goldfinger was klein, maar iconisch. Afbeeldingen van haar gouden lijf verschenen op posters, boeken en platen. Na haar bekendheid als Goldfinger-model sloeg ze de kans af om in die hoedanigheid twee jaar lang de wereld over te reizen, omdat ze liever aan haar acteercarrière wilde werken.



De in Londen geboren actrice was gedurende de jaren 60 en 70 in diverse producties te zien, zowel in films als op het toneel. Halverwege de jaren 80 stapte ze tijdelijk uit de filmwereld, om in 2011 weer even terug te keren. Inmiddels had Nolan toen ook een andere passie ontwikkeld en richtte ze zich op fotomontages. Dit leidde tot verschillende exposities in galerieën in Londen.



De actrice laat twee zoons achter, Oscar en Luke.