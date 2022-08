Gooische moeder Bo Wilkes geeft kijkje in kapitale villa in Laren

Met videoRealityster en ‘Gooische moeder’ Bo Wilkes heeft voor het eerst een inkijkje gegeven in haar nieuwe huis. Ze opende de deuren van haar gloednieuwe stulpje in Laren voor interieursite Westwing . ,,Ik kom ontspannen en overzichtelijk over, maar ben een chaoot eerste klas, dit zie je ook terug in mijn interieur.’’

Met ruim 168.000 volgers op Instagram krijgt Wilkes, bekend van de realityserie Gooische moeders, dagelijks de vraag of ze haar luxe optrekje wil showen. Lang koos ze ervoor dat níet te doen. Wilkes stelt in het interview met Westwing ‘niet zo van het showen te zijn’, maar nu ze in Laren in een enorme villa is getrokken, wilde ze eenmalig een uitzondering maken. ,,Vanaf het moment dat we hier de deur openden, voelde het als ons gezinshuis. We zijn hier zo gelukkig.”

Het optrekje, dat op een groot stuk land staat, is door Wilkes zelf ingericht. De klassieke stijl waar de realityster zo gek op is, is duidelijk in het interieur terug te zien, maar daarnaast is er ook gekozen voor sierkussens met dierenprintjes, kleurrijke bloemen, fauteuils in zebraprint en andere eyecatchers zoals een enorme lamp met rozentakken.

Een combinatie van allerlei stijlen dus. Waar Wilkes haar inspiratie vandaan heeft gehaald? Uit de bladen, bij vriendinnen en bij haar ouders. ,,Uiteindelijk heb ik meerdere stijlen gemixt en heb ik zo mijn eigen unieke smaak ontwikkeld”, vertelt ze. ,,Ik vind niks zo belangrijk dan je eigen creatie ervan maken.”

Rommeltjes

De villa heeft vele ruimtes, maar Wilkes heeft één favoriete plek: de keuken. ,,Ik vind het heel belangrijk om met het hele gezin lekker te eten en naar elkaar te luisteren. Geen telefoon”, grinnikt ze. De realityster is vooral dol op de enorme lamp van rozentakken die boven de eettafel hangt. ,,Ik ben er zelf heel erg trots op. De oud-bewoner van het huis heeft hem achtergelaten en ik vind dit echt iets typerends voor de keuken.”

Het huis van Wilkes mag er op de foto’s en in de video dan spic en span uitzien, in het dagelijks leven is dat allesbehalve de realiteit. Wilkes, moeder van drie kinderen, bestempelt zichzelf als een ‘chaoot eerste klas’. Iets wat mensen volgens haar niet verwachten. ,,Want ik kom ontspannen en overzichtelijk over.” Volgens Wilkes is de chaos goed terug te zien in haar interieur. ,,Zo vind je altijd plekjes met rommeltjes.”

Bekijk hieronder de foto’s:

Volledig scherm Bo Wilkes toont haar huis. © Westwing

Volledig scherm © Westwing

Volledig scherm © Westwing

Volledig scherm © Westwing

Volledig scherm © Westwing

Volledig scherm © Westwing

Volledig scherm © Westwing

Volledig scherm © Westwing

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de start van de voetbaltalkshows, de nieuwe Impact-award bij de Televizier-ring en een terugblik op de zomerprogrammering.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: