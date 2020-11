Gooische Moeder Florine overvallen door levensgrote beer en Jandino is agressieve baby

Justin Bieber klaagt over Gram­my-nominaties: ‘Ik maak geen popmuziek’

24 november Justin Bieber is het niet helemaal eens met zijn Grammy-nominaties. De zanger snapt niet dat hij drie keer kans maakt op een beeldje in de categorie popmuziek, terwijl zijn laatste album Changes (volgens hemzelf) toch echt in het genre r&b valt.