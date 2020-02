Gordon als ambassadeur in de bres voor eenzame ouderen

Gordon gaat zich inzetten om de problematiek rond eenzame ouderen op de kaart te zetten. ,,Ik vind het heel belangrijk dat er sowieso meer aandacht komt voor ouderen in Nederland", laat Gordon weten aan Shownieuws. ,,Want het is toch altijd wel een ondergeschoven kindje in Nederland. Ik ben heel erg vereerd dat ik hiervoor gevraagd ben." Als ambassadeur is hij van plan "de problematiek van het oud worden een beetje een gezicht te geven.”