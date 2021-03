Gordon biedt petitie tegen online haat aan bij minister Dekker

,,Het heeft met name te maken met de doodsbedreigingen die ik aan mijn adres heb gekregen,” zei Gordon. Daar heeft hij naar eigen zeggen al jaren last van. Hij hekelt vooral de anonimiteit. ,,Dat daar de grens vervaagt voor die mensen, die achter hun computer de meest vreselijke dingen kunnen sturen. En dan heb ik het met name ook over de jeugd, die onderling enorm te maken heeft met pesten en bedreigingen en foto’s versturen onder anonieme accounts. Ik vind dat daar gewoon een einde aan moet komen.” Gordon wil ‘in ieder geval een soort van regelgeving’, maar liefst dat mensen een ID-bewijs of DigiD moeten laten zien, zodat de overheid kan zien wie er achter een account zit.



,,Een enorm aantal”, vindt Dekker. ,,Ik vind het heel goed dat jij als bekende Nederlander dit probleem aanzwengelt. Iedereen kent jou van tv, maar ik denk dat heel veel mensen die minder bekend zijn dit probleem ook ervaren.” Bedreiging en discriminatie zijn ook online al strafbaar, aldus Dekker. ,,Nu zijn er ook bepaalde dingen die niet strafbaar zijn maar die je wel kunnen schaden, denk bijvoorbeeld aan privacyschendingen.” Daarover wil Dekker afspraken maken met platforms, dat duidelijk is waar je met je klacht terechtkunt en dat platforms verantwoordelijkheid krijgen om het er snel af te halen. ,,Daarin heb je in mij een groot voorvechter.”