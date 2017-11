Gordon deelt 'nepfoto' vanaf Malediven en Marco Borsato wordt grijs

Frans op de tandartsstoel

Pech voor zanger Frans Duijts: bij een tandartsbezoek is een gaatje geconstateerd. Zonder verdoving laten vullen durft hij niet aan, een pruillip trekken gaat hem beter af.

‪Ojee gaatje vullen bij de tandarts... verdoving zit er al in.... #5indeklok Een foto die is geplaatst door Frans Duijts (@fduijts) op 28 Nov 2017 om 0:45 PST

Borsato's witte plukjes

Marco Borsato schaamt zich niet langer voor de grijze plukjes in zijn haar. De 51-jarige zanger kan er niet meer omheen en legt bij een portretfoto dan maar de link met Kerstmis. ,,Aan mijn haar kun je ook zien, we gaan langzaam naar de kerst.''

Aan mijn haar kun je ook zien we gaan langzaam naar de kerst. 😂 Een foto die is geplaatst door Marco Borsato (@borsato) op 27 Nov 2017 om 5:33 PST

Gezelligheid in de studio

Carlo Boszhard en Irene Moors hebben elkaar weer helemaal gevonden nu ze midden in de opnames van een nieuw seizoen van de TV Kantine zitten. Carlo's moeder Wil legde het komische duo vast tijdens een inzingsessie.

Tv kantine komt er aan 👍🏻👍💋 Een foto die is geplaatst door Wil Boszhard (@wil_boszhard) op 27 Nov 2017 om 23:44 PST

De giraffen van Hanna

Actrice Hanna Verboom is betoverd door Namibië. Toen ze onlangs in het Afrikaanse land was, maakt ze zelfs plannen om een ecologische lodge te openen waar drie jonge giraffen wonen. ,,Grote dromen, kleine stapjes'', mijmert ze eenmaal terug in Nederland.

A while ago I was in Namibia, dreaming about starting a sustainable lodge in an area where they rehabillitate animals. I fell in love with a rundown old lodge close to Etosha National park, best part of the deal? I would get to take care of 3 baby giraffe ☝🏻🦒🦒🦒🧡 . . . #namibia #etosha #giraffe #ecolodge #barefootluxury #photography #safari #bigdreamssmallsteps #vagabond Een foto die is geplaatst door H A N N A V E R B O O M (@hannaverboom) op 27 Nov 2017 om 22:41 PST

Waar is Gordon?

Gordon geniet na zijn huwelijk in Kaapstad met zijn nog onbekende kersverse echtgenoot van een superluxe vakantie op de Malediven. Volgens Goor is het er 'hemels', maar er is wat twijfel of de presentator wel écht daar is. Zijn laatste 'vakantiefoto' komt van de website af van het vijfsterrenresort W Retreat & Spa Maldives en werd dus niet door Gordon zelf gemaakt.

Hemels Een foto die is geplaatst door gordonheuckeroth (@gordonheuckeroth) op 27 Nov 2017 om 7:29 PST

Jada loves Roeland

Jada Borsato viert feest want haar vriendje Roeland (17) is jarig. ,,I love you!!'', laat de dochter van Marco Borsato aan haar liefje weten bij een fotootje waarop ze hem een kus geeft in Willemstad.

Happy birthday my dear, 17❤️🎉 I love you!! @roelandbeelen Een foto die is geplaatst door Jada Borsato (@jadaborsato) op 27 Nov 2017 om 23:09 PST

Zoekplaatje baby Otis

Otis Karthaus, de zoon van actrice Carolien Spoor en regisseur Jon Karthaus, hoeft zijn leven lang geen knuffels meer te kopen. Het ventje is beduusd van hoe veel beesten van pluche hij cadeau heeft gehad. Alsjeblieft geen knuffels van Sint en Santa, zucht zijn moeder dan ook.

Lieve Sint en Santa, geen knuffels dit jaar alstublieft... #knuffeloverload #zoekotis Een foto die is geplaatst door null (@carolienkarthaus_spoor) op 27 Nov 2017 om 12:19 PST

De gloss van Kim K.

Socialite Kim Kardashian heeft weer een lucratief beautyproduct bedacht dat binnenkort op de markt komt. De brunette liet zichzelf voor een promotiefoto van top tot teen insmeren met zogenoemde highlighters en glosses met een roze en gouden gloed.