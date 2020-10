Gordon heeft weer hoop na gewelddadige overval: ‘Ben op weg omhoog’

Dat schrijft hij vandaag op Instagram. De entertainer werd vorige maand ernstig mishandeld en met de dood bedreigd bij een overval op zijn appartement in Amsterdam-Zuid. Pas nadat de twee indringers waren vertrokken, wist Gordon de straat op te rennen en alarm te slaan. Het pijnlijkste aan de hele ‘nachtmerrie’ vond hij dat er aanvankelijk niemand zou zijn gestopt om te helpen. Hij ging in traumatherapie, maar betwijfelde of hij er ooit overheen zou komen.



Inmiddels gelooft hij dus van wel. ‘Rock bottom heeft een kelderverdieping, wist je dat?’ schrijft hij. ‘Daar was ik dus en nu weer op weg omhoog. Ik dacht: hier kom je nooit meer overheen, maar dat is niet waar. Je komt overal overheen, dat vergt kracht en levensenergie en die heb ik gelukkig! Dus nog even geduld en dan weer volle kracht voorruit!’



Gordon schrijft de update bij de coverfoto voor zijn nieuwe single De heling, die vanwege het incident later wordt uitgebracht dan gepland. Kort na de overval werd een 23-jarige verdachte aangehouden. Zijn voorarrest werd deze week met 90 dagen verlengd.