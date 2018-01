Gordon laat na klachten foto's Kevin Spacey uit koffiezaak verwijderen

In een kort Instagram-filmpje ligt Gordon zijn besluit toe. ,,Mensen nemen er aanstoot aan'', aldus de ondernemende presentator die de negatieve reacties op de Spaceyfoto zegt te begrijpen. Kevin Spacey (58) raakte onlangs in opspraak wegens ernstige beschuldingen van seksuele intimidaties. Gordon: ,,Hij is nog niet veroordeeld. Toch hebben we hem van de muur gehaald.'' De fotowand is volgens hem een geliefd foto-object. ,,Veel mensen laten zich voor die wand fotograferen.'' De kale plek op de muur is inmiddels opgevuld met een foto van Gordon zelf. Of de andere vestigingen van Blushing, in Rotterdam en Blaricum, ook worden aangepakt in onbekend. Gordon was niet voor verder commentaar bereikbaar.