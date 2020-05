Gordon treurt om overlijden Corry (102): ‘Ze maakte me aan het huilen’

In zijn succesvolle show 100 Jaar Jong ging Gordon langs bij mensen die minimaal een eeuw oud zijn. Afgelopen januari was te zien hoe hij met mevrouw Lustenhouwer onder meer een schoonheidsspecialist bezocht en hoe ze grapte hem te zullen verleiden op haar bed. De vrouw woonde sinds het verlies van haar man Dick in 1997 alleen en worstelde met slechte ogen, maar was erg zelfstandig. En sterk, zo bleek wel toen ze liet zien hoe ze op haar luie stoel nog regelmatig ‘luchtfietste’.

Afscheid

Gordon noemt haar vandaag een van zijn favoriete personen uit de reeks. ‘Altijd opgetogen en vol van vreugde’, schrijft hij. ‘Ik had haar vorige week nog even gebeld en dan de dankbaarheid die er was voor zo’n simpel belletje. Ze klonk heel broos en eigenlijk namen we toen al afscheid van elkaar. Ze is vanmorgen overleden en mocht maar liefst 102 jaar worden.’



De presentator noemt in zijn bericht een bijzonder moment uit de uitzending. Mevrouw Lustenhouwer raakte Gordon flink toen ze na een klein dansje in een winkelcentrum zei te hopen dat de alleenstaande zanger ‘gauw het geluk zal vinden’. De tranen sprongen in zijn ogen. ‘Ze maakte me aan het huilen omdat ze mij mijn geluk ook zo gunde’, schrijft hij. ‘Ik ga haar nooit vergeten en als ik iets geleerd heb van haar, dan is het om altijd door te gaan en positief te blijven, wat er ook gebeurt.’



De in 1917 geboren Corry laat zeven kinderen, tien kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen achter. Op haar crematie wordt Tranen Gelachen van Guus Meeuwis gedraaid, vertelde ze in de uitzending. En een nummer van André Rieu. ,,Dan ga ik in mijn kist dansen.’’