Gordon vanuit afkickkliniek: Ik ben verre van trots, maar dit hoopte ik te bereiken

Arbiter Gözübüyük vraagt schrijver Robert Vuijsje boek over hem te maken

10:46 Er is een boek in de maak over de Nederlandse scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Dat onthulde schrijver Robert Vuijsje gisteravond in Onze Man in Deventer op NPO Radio 1. De 33-jarige arbiter benaderde Vuijsje zelf met het verzoek om een boek over hem te maken.