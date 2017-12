Gordon vol van droomhuwelijk en Dennis wacht negen uur op Star Wars

Sharon Doorson zwanger van eerste kindje

17:18 Zangeres Sharon Doorson (30) wordt moeder. De brunette uit Utrecht laat via Instagram weten blij te zijn dat ze het nieuws eindelijk mag delen. ,,We zijn helemaal in de wolken. En woww... wat voelt het speciaal zeg, ons kleine wondertje in mijn buik. We zijn nu al helemaal in love'', schrijft ze.