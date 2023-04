Gordon witheet: ‘Trouwring krijgt mooi plekje op de bodem van de Amsterdamse haven’

Gordon heeft een uitgebreid statement geplaatst op Instagram naar aanleiding van het verhaal dat zijn ex-verloofde Gavin Rozario heeft gedaan in weekblad Privé . In het bericht richt hij zich rechtstreeks tot zijn voormalige geliefde en deelt hij ook enkele screenshots uit WhatsAppgesprekken. ‘Dat ik een huwelijksaanzoek afdwong is een flagrante leugen!’

‘Ik wilde eerst niet reageren, maar aangezien je me valselijk beschuldigt, zal ik het moeten doen’, begint Gordon een uitgebreid bericht op Instagram. Daarin schrijft de entertainer dat hij nog steeds van Gavin houdt, maar dat vandaag misschien een keerpunt is. Hij bevestigt het verhaal dat de twee elkaar ontmoetten via datingapp Grindr. ‘Maar vonden het allebei chiquer om dat niet in de media te noemen. Van liegen is dus geen sprake, niet vertellen is iets anders.’



Gavin stelde in het gesprek met Privé ook dat het initiatief voor hun verloving van Gordon kwam. Daarop reageert hij: ‘Ik zal geen verdere details over mijn privéleven vrijgeven, maar dat ik mijn huwelijksaanzoek zou hebben afgedwongen, is een flagrante leugen! We hebben er samen over gesproken en jij zei: ‘waar kan ik het beste een aanzoek doen?’ En ik zei dat de Malediven de meest romantische plek op aarde is! Jij hebt het geregeld!!!’



Volgens Gordon was Gavin degene die vanaf week één wilde trouwen en samen plannen maken. ‘Je kocht de ring zelf en regelde de fotograaf en het diner waar je mij zou vragen. We wisselden alleen foto’s uit van ringen die we mooi vonden. Je voorstel was een complete verrassing.’

Suïcidaal

Gordon is witheet over wat Gavin allemaal heeft verteld. ‘Vooral omdat je beloofde met niemand te praten.’ En hij vertelt zelfs suïcidaal te zijn geweest. ‘Ik wilde afgelopen zaterdag inderdaad een einde aan mijn leven maken en bedankt voor de steun die je gaf door dit openbaar te maken.’



Gavin was volgens Gordon niets minder dan een ‘golddigger’. ‘Toen ik erachter kwam dat je vooral op zoek was naar rijke, vermogende mannen als slachtoffer, zegt de foto met daddy hunter alles. Ik hoop dat je blij bent met het geld en nu zelf leuke dingen kunt betalen.’



Ook beschuldigt hij juist Gavin van drugsgebruik, die dat andersom over Gordon deed. ‘Hoe je me nu probeert te vernietigen via de media door je verhaal te verkopen en me af te schilderen als een soort junkie, zegt hopelijk meer over jou dan over mij. Ik schaam me dat ik überhaupt van je hield en zo naïef was en je valse woorden me naar dit zielige einde lieten leiden. Mijn stemmingswisselingen hebben niets te maken met drugs of alcohol, maar met mijn diabetes waarvoor ik je vaak heb gewaarschuwd. Een partner die echt om iemand geeft, zou hem hebben bijgestaan in plaats van hem zo te laten vallen, dat is echte liefde.’

Op de bodem van de Amsterdamse haven

Gordon geeft toe dat hij drie keer boos is geworden op Gavin, maar stelt dat dit op ‘een normale respectvolle manier’ is gegaan en dat hij nooit een vinger naar zijn ex-verloofde heeft uitgestoken. ‘Helaas kan ik je ring niet retourneren, omdat je geen goud naar Australië mag sturen, maar hij krijgt een mooi plekje hier op de bodem van de Amsterdamse haven. Mijn liefde was oprecht en je sms van een dag voordat je het uitmaakte ‘jij bent de man van mijn dromen’ zegt genoeg over je eigen mentale toestand.’

