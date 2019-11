Gordon zet Blaricumse villa te koop: Tijd om verleden achter me te laten

Eind juli maakte Gordon in een statement bekend zich op te laten nemen in een afkickkliniek. De presentator, die in zijn biografie liet optekenen met enige regelmaat cocaïne te gebruiken, noemde zijn keuze ‘heftig, maar de enige juiste beslissing’.



Een maand later mocht Gordon de kliniek weer verlaten. Het afkicken viel hem zwaar, maar was het hem wel waard. ‘Ik hoop dat elke traan die ik hier heb gelaten staat voor een glimlach in de toekomst’, schreef hij op Facebook. ‘De moeilijkste reis gaat nu nog komen in een maatschappij waar drank en drugs vrijelijk te verkrijgen zijn. Voor mij was de maat vol, maar de erkenning van je machteloosheid naar de substantie toe is de grootste stap, én die heb ik gezet.’



En nu is het dus tijd voor nog meer veranderingen. In een filmpje dat Gordon vandaag heeft gedeeld laat hij weten dat zijn Blaricumse villa, die in 2016 al te koop stond voor 2,9 miljoen euro, vanaf volgende week in de verkoop gaat. ,,Goedemorgen, vanuit mijn eigen zwembad, met heel mooi Kaapstad op de achtergrond en een gym’’, begint hij het videootje. ,,Ja, dit is dus het beroemde zwembad waar alle feestjes hebben plaatsgevonden in the early days’’, grinnikt Gordon. ,,Maar ja, nu een ander leven dus.... ook leuk! Maar ehm... ik ga mijn huis verkopen. Tijd voor verandering, dus ook tijd om het verleden achter me te laten.’’



Bij die nieuwe start, hoort ook een nieuw huis, zo stelt Gordon. ,,Dus hij staat te koop, vanaf volgende week.’’ De presentator laat verder weten twintig mooie jaren te hebben gehad in zijn stulpje en zal de herinneringen blijven koesteren.