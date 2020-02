Gordon zit vast niet te wachten op mijn advies, maar ik geef het toch

Married at First Sight-Chan­tal over huwelijk: Ik had nee moeten zeggen

9:10 Het huwelijk tussen Chantal en Henk uit Married at First Sight is mislukt. Ruim 1 miljoen mensen zagen gisteravond hoe Chantal concludeerde dat ze ‘gewoon nee had moeten zeggen’. En dat wordt haar door veel kijkers niet in dank afgenomen.