Gordon zou met arts romantische valentijnstrip naar Venetië maken

updateGordon had kennelijk zó'n goed gevoel over zijn verstandhouding met arts in opleiding B. dat hij op Valentijnsdag met hem naar Venetië zou vliegen voor een ongetwijfeld romantisch samenzijn. Het bedoelde liefdestripje gaat niet door, omdat de 49-jarige entertainer en de aanstaande dokter slaande ruzie hebben. Hun meningsverschil is dermate groot dat de strijdende partijen advocaten om bijstand hebben gevraagd.

Volgens Gordon, zo schreef hij vanmorgen bij een Instagramfoto waarop hij en B. te zien zijn, heeft hij 'advocaten te woord moeten staan om te bewijzen' dat hij daadwerkelijk een liefdesrelatie had met de persoon waar hij zo gek op was. ,,Dan breekt je hart'', aldus de Op Goed Geluk-presentator, die B. 'een gestoorde geest' en zelfs een 'imbeciel' noemt. De advocaat van B., Vincent van der Velde uit Almere (de woonplaats van B.), vindt het uiterst vreemd en storend dat de tv-persoonlijkheid blijft strooien met foto's van B.. ,,We hebben hem dringend verzocht dat niet te doen, omdat daarmee de privacy van B. wordt geschonden'', zo liet de jurist weten. Volgens van der Velde komen hij en de advocaten van Gordon vandaag nog met een gezamenlijke verklaring.

Volledig scherm © Instagram Gordon (49) beweerde gisteren in een uitgebreide post op Instagram dat hij zich behoorlijk bedrogen voelt door B. De man zou een dubbelleven hebben geleid en seksuele handelingen met mannen en vrouwen zonder toestemming hebben laten filmen. Gordon, die niet met bewijzen kwam en evenals zijn manager niet voor commentaar bereikbaar is, reageerde via Facebook geschokt op de jongste ontwikkelingen die hij volgens eigen zeggen niet zag aankomen. Nadat hij zijn vermeende relatie bekend maakte, werd hij via sociale media bestookt met waarschuwende berichten over B. van mannen en vrouwen.



,,Ik ben in shock dat iemand zo intens gemeen kan zijn'', schreef hij gisteren. ,,Ik kan niet geloven dat iemand die straks een dokterseed moet afleggen in staat is om zulke onethische dingen uit te halen met dames en heren die nietsvermoedend instappen in een roze wolk van liefde.''

De advocaat van B. stelt dat Gordon alles bij elkaar verzint. De jurist dreigt met juridische stappen als Gordon onwaarheden over en kiekjes van zijn cliënt blijft publiceren. ,,Meneer Heuckeroth is bezig met het beschadigen van een persoon. Hij stalkt iemand extreem en pleegt karaktermoord uit pure frustratie."

Van der Velde stelt dat Gordon en B. weliswaar samen op de kiekjes staan, maar dat daar nog geen relatie uit kan worden afgeleid. ,,Als twee mannen een beetje romantisch op een foto staan en elkaar een kus geven, wil dat nog niet zeggen dat ze daadwerkelijk een liefdes- of seksuele relatie hebben. En dat was in dit geval ook niet zo. Het is volgens B. uiterst vreemd dat Gordon iets naar buiten brengt wat nooit heeft bestaan. Hij vermoedt dat Gordon door afwijzing op zijn ziel is getrapt.''

Belachelijk, stelt advocaat Van der Velde. ,,Die beschuldigingen zijn uit de lucht gegrepen en een regelrechte leugen. Mijn cliënt noemt dergelijke insinuaties grote onzin, omdat er volgens hem geen enkel bewijs voor is. Hij weet niet waar Gordon dit allemaal vandaan haalt. Hooguit kan hij zich voorstellen dat Gordon hem met deze roddels kapot probeert te maken. Alles wat Gordon nu ventileert, is een sneaky, vooropgezet plan om iemand te jennen die niet is geworden wat hij wilde: zijn levenspartner.''

Volledig scherm © Facebook

Voicemails

Volgens Van der Velde heeft hij inmiddels een dik dossier 'waaruit blijkt dat Gordon B. langere tijd extreem en frequent heeft gestalkt'. ,,Ik heb tientallen berichten, zoals appjes, voicemails en sms'jes, die aantonen dat Gordon mijn cliënt heeft bedreigd en heeft aangekondigd hem het leven zuur te zullen maken. B. voelt zich door de hoeveelheid berichten onder grote druk gezet. Hij wil dat dit ophoudt en wil op geen enkele manier ooit nog in verband worden gebracht met Heuckeroth.''

Diep triest, vindt Gordon de hele gang van zaken. Hij brieste gisteravond op Facebook: ,,Zo ben je de liefde van iemands leven, zijn alles en doordat meneer door de mand is gevallen en ontmaskerd is als leugenaar heb je ineens niet bestaan. Volgens mij weet Nederland wel beter. En wanneer omzeil ik dit soort zieke geesten nou eens een keer. Pfff, ik neem een borrel.''

Volledig scherm © Instagram

Steun

Op sociale media regent het steunbetuigingen aan het adres van Gordon. Menigeen vindt het dramatisch voor hem dat hij voor de zoveelste keer zijn neus stootte op liefdesgebied. Anderen stellen Gordon voor zijn toekomstige levenspartner(s) voortaan uitgebreid te laten screenen. Er zijn ook mensen die het opnemen voor B., omdat Gordon bekend staat om zijn wat explosieve en onvoorspelbare karakter. Verder stellen mensen dat een universitair geschoolde arts in opleiding aan het begin van zijn carrière zich nooit te buiten zal gaan aan dingen die zijn toekomst kunnen schaden. Weer een ander meent dat Gordon de geruchten over de seksuele escapades van B. niet moet geloven. ,,Zand erover en gelukkig worden samen'', schrijft iemand. Maar Gordon is en blijft, zo lijkt het, woest.