Gordons zus Lydia (61) plotseling overleden

updateVerdrietig nieuws voor presentator-zakenman Gordon (50). Vandaag is bekend geworden dat zijn zus 61-jarige Lydia Heuckeroth gisteren na een kort ziekbed is overleden.

Volgens Martin Heuckeroth (52), de oudere broer van Gordon, is zijn zus gistermorgen in het ziekenhuis overleden. ,,Drie dagen daarvoor werd ze opeens onwel en raakte ze van het ene op het andere moment verlamd aan de linkerkant van haar lichaam”, vertelt hij aan deze site. ,,Vervolgens kreeg ze last van vochtophoping in haar hersenen. Aanvankelijk leek ze vooruit te gaan, maar het heeft helaas niet zo mogen zijn.’’

Martin stelt, nog amper bijgekomen van de schrik en vol emoties, dat het ‘superverlies’ van zijn geliefde zus onwerkelijk is. ,,Ik kan het nog steeds niet bevatten. Een paar dagen geleden stond we nog samen op de markt in Amsterdam. Toen leek er niks aan de hand. Alhoewel, ze liep al een tijdje te sukkelen en kwakkelen. Maar dat het deze kant op zou gaan, had niemand kunnen voorspellen. Wat een vreselijk drama.’’

Martin Heuckeroth stelt dat zijn zus en Gordon nauwelijks contact hadden. ,,Het niet met elkaar omgaan hoort zo langzamerhand een beetje bij ons gezin dat, toen Lydia nog leefde, bestond uit drie broers (Gordon, Johny en ik) en vijf zussen: Joke, Marja, Monique, Tineke en Lydia dus. Zo is het altijd gegaan. We treffen elkaar dan weer bij condoleances, zoals in het verleden bij de condoleance van mijn ouders. Daarna gaat het een tijdje goed en vervolgens weer totaal niet.’’ Gordon reageerde vandaag op sociale media met een kort bericht. ,,Mijn zus Lydia, rust zacht. Alleen maar de leuke dingen herinner ik me met jou en ik hield dan ook heel veel van je.”

Bourgondisch

Gordons broer, die nog geen informatie heeft over de uitvaart, benadrukt dat het ‘momenteel tegenzit in de familie’. ,,Mijn broer Johny kreeg een paar weken geleden een hartaanval waarvan hij, na een ziekenhuisopname, godzijdank weer herstellende is. Dat drukt je toch met je neus op het feit dat het leven zomaar voorbij kan zijn. Het gezin Heuckeroth is tamelijk bourgondisch ingesteld. Veel van ons houden van een borreltje en rokertje. We zijn echte levensgenieters. Het overlijden van mijn zus zie ik wel als signaal op de gezonde toer te gaan. Of dat lukt? Ik hoop het van harte.’’

De verstandhouding tussen Gordon en Lydia was al jaren verstoord. Gordon bracht vorig jaar een biografie uit die veel ophef veroorzaakte. Zo kreeg Gordon het aan de stok met Gerard Joling en met John Ewbank, maar was ook zijn zus Lydia helemaal klaar met haar bekende broer. Zij spande zelfs een rechtszaak aan om het boek uit de handel te krijgen. Gordon schreef dat het hele gezin slachtoffer van seksueel misbruik was. Dat was volgens Lydia een pertinente leugen.

,,Ik wil dat de waarheid verteld wordt, en niet een boek vol met leugens. Ik denk dat naarmate hij drugs is gaan gebruiken, hij ontspoord is. Hij is niet meer mijn broertje van vroeger”, vertelde ze destijds in tranen voor de camera van Shownieuws. Uiteindelijk zijn in de derde druk van de biografie bepaalde passages aangepast. Dat gebeurde overigens onder protest van Gordon, die beweerde dat er in zijn epistel geen woord gelogen is. Lydia zag af van verdere juridische stappen. Gordon en zijn manager waren niet voor commentaar bereikbaar.

