GoT-ster Emilia Clarke overleefde een hersenbloeding en twee zware operaties

De hersenslagader was gescheurd als gevolg van een aneurysma. Clarke onderging een drie uur durende hersenoperatie. ,,Toen ik wakker werd was de pijn ondraaglijk. Ik had geen idee waar ik was, ik kon slecht zien en er zat een slang in mijn keel. Enkele dagen later vroeg een verpleegkundige hoe ik heette. Ik wist het niet meer.’’ Ze had last van afasie, een taalstoornis na de klap die haar hersenen hadden gehad. ,,Ik zag mijn leven in duigen vallen. Ik was een actrice, ik moest mijn tekst kunnen onthouden.’’



Ze herstelde, zij het langzaam. Na vijf dagen verdween de taalstoornis. Wel kreeg ze te horen dat in haar andere hersenhelft ook een aneurysma zat iets kleiner dan de ander, maar wel met hetzelfde gevaar, mocht de ader scheuren.



Het filmen van het tweede seizoen van GoT begon. Clarke vertelt hoe ze zich vaak zwak en zweverig voelde. Ze nam morfine om door interviewsessies te komen en vertelde haar bazen over haar toestand. Toch wilde ze verder, ondanks de pijnen die ze af en toe voelde. ,,Seizoen 2 was mijn slechtste’’, vertelt ze nu. Ze was constant moe. ,,En eerlijk gezegd dacht ik elke minuut van de dag dat ik dood zou gaan.’’