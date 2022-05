Gouden Palm voor Zweedse regisseur Ruben Östlund

Regisseur Ruben Östlund heeft op het 75e filmfestival van Cannes de Gouden Palm in de wacht gesleept. Hij kreeg de prestigieuze filmprijs voor de film Triangle of Sadness.

Het is de tweede keer dat de Zweed in Cannes met de eer gaat strijken. Triangle of Sadness gaat over een cruiseschip dat vergaat. De rijke opvarenden moeten daarna op een onbewoond eiland een nieuw bestaan opbouwen. De film werd zeer goed ontvangen in Cannes en kreeg een staande ovatie van acht minuten. Harris Dickinson, Charlbi Dean en Woody Harrelson zijn in de film te zien.

Östlund won in 2017 zijn eerste Gouden Palm voor de film The Square. Verder is de Zweed bekend van de film Force Majeure. Die won in 2014 de juryprijs in Cannes.

Belgisch succes

De Belgen kunnen terugkijken op een geslaagde editie van het filmfestival van Cannes. Hoewel de Gouden Palm aan de neus van onze zuiderburen voorbij ging, keren de Belgen toch met drie prijzen huiswaarts.

Regisseur Lukas Dhont uit Gent won met zijn film Close de Grand Prix. De 31-jarige cineast uit Gent moet de prijs wel delen met de Française Claire Denis en haar film Stars at Noon. Close is de tweede film van Dhont. Hij noemde volgens persbureau Belga tederheid en kwetsbaarheid de sleutelbegrippen van Close. De film gaat over de vriendschap van twee jeugdvrienden die ineens verbroken dreigt te worden.

De Belgen Felix Van Groeningen en Charlotte Vandermeersch werden geëerd met de juryprijs. Maar ook hier moesten de winnaars de prijs delen, want ook de Pool Jerzy Skolimowski werd gelauwerd. Hij kreeg de prijs voor zijn film Eo, Van Groeningen en Vandermeersch voor The Eight Mountains.

Broers Dardenne

Ook was er een speciale prijs vanwege de jubileumeditie van het filmfestival. Die werd uitgereikt aan de Belgische broers Jean-Pierre en Luc Dardenne voor hun film Tori et Lokita. De broers wonnen in 2011 de Grand Prix met Le gamin au vélo. Drie jaar eerder sleepten ze de prijs voor beste scenario in de wacht voor Le silence de Lorna.

De Gouden Palm van de 75e editie van het filmfestival van Cannes ging naar de Zweed Ruben Östlund voor de film Triangle of Sadness.