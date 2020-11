Gouden Roos voor Sex Education-ster Ncuti Gatwa

De acteur krijgt de prijs vanwege de rol van Eric in Sex Education. Volgens de organisatie is zijn vertolking een overwinning op het gebied van representatie van de lhbti-gemeenschap. Gatwa voelt zich vereerd dat hij de Gouden Roos heeft gewonnen voor het personage. ,,Het is zo’n plezier om Eric te spelen, iemand die heel leuk is maar ook veel diepte heeft. Het feit dat mensen zichzelf herkennen in hem en zich de issues die we in de serie laten zien kunnen voorstellen, is heel inspirerend en heel belangrijk voor mij als acteur.”