Gouden Televizier-Ring Gala wordt feestje: Emma Heesters, Karsu en Stefania openingsact

Wie er met de belangrijkste prijs, De Gouden Televizier-ring 2021, vandoor gaat, is nog onbekend. Op de avond zelf kunnen kijkers thuis live stemmen op hun top drie. Het publiek nomineerde eerder al de volgende kanshebbers: De Kinderen van Ruinerwold (BNNVara), Een Huis Vol (KRO-NCRV) en Mocro Maffia van Videoland. Meest opvallend is de nominatie voor Een Huis Vol, de reallife-docusoap waarin grote gezinnen worden gevolgd door de camera. Afgelopen zomer was al seizoen twaalf te zien van het programma, dat in 2011 begon. De familie Buddenbruck, het gezin met elf kinderen en één klein dat het langste meedraait, zal ook in de zaal zitten. Zij worden op de rode loper ontvangen door Britt Dekker en Splinter Chabot.



Jan Smit en Rik van de Westelaken presenteren samen de avond. Het is niet de eerste keer dat het duo het Gouden Televizier-Ring Gala verzorgt. Dat deden zij ook al in 2018.