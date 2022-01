Grammy Awards worden 3 april uitgereikt in Las Vegas

Vier sterren voor Dawn FM: The Weeknd verdient zeker wél een Grammy

The Weeknd (alias van Abel Tesfaye, 31) is gewend groot te denken. Misschien was het daarom dat de zanger woedend werd toen hij geen nominaties ontving voor de Grammy’s van het jaar 2020. Hij scoorde met Blinding Lights ontegenzeggelijk de grootste hit van het jaar, maar werd gepasseerd. Zijn reactie: hij stuurt zijn muziek nooit meer in voor de prijzen.

12 januari