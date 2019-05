Grand Prix-race Max Verstappen te volgen op megascherm in Ziggo Dome

Max Verstappen (21) trakteerde zijn fans vanmorgen via zijn sociale mediakanalen op het Ziggo Dome-nieuwtje. Volgens de coureur gaat het om een spectaculaire Formule 1-middag onder aanvoering van presentator Jack van Gelder. ,,Het dak zal eraf gaan, verzekert hij. ,,En er is plek voor duizenden supporters.” Voor Ziggo is het evenement - een live-uitzending in een grote zaal - nieuw. Maar in Nederland is het al vaker gedaan door anderen. Zo kon de finale van Expeditie Robinson in de Ziggo Dome worden bijgewoond, wordt het slotakkoord van van Wie is de Mol? al jaren vanuit het Vondelpark in Amsterdam uitgezonden en waren live-registraties van opera's en popconcerten te zien in bioscopen.