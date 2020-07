Gravin Eloise op de kiek met grote liefde en Chantal worstelt met peuterpuberteit

Tiener Nimue met een magisch zwaard in Cursed

14:19 De legende van King Arthur is al talloze malen verfilmd. Een van de beste bewerkingen is de klassieker Excalibur (1981) onder regie van John Boorman, met onder anderen een jonge Helen Mirren, over de magische macht van het gelijknamige zwaard dat, zo wil de overlevering, het lot van het Britse koninkrijk bepaalde.