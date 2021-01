Gravinfluencer Eloise gaat boek schrijven: ‘Ik ben zo blij’

interview Dit is de winnaar van De slimste mens: ‘Moest thuis uitleggen waarom ik zo vaak weg was’

9:43 Populairder dan ooit was De slimste mens dit seizoen. De kennisquiz van KRO-NCRV kreeg een onverwachte winnaar én in de slotweek was Tijl Beckand ongewild de meest besproken kandidaat. We legden via Zoom verbinding met winnaar Rob Kemps (35) én presentator Philip Freriks (76).