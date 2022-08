Grease vanavond eenmalig terug in bioscopen na overlijden Olivia Newton-John

Een deel van de opbrengst gaat naar Pink Ribbon, belooft Pathé op Instagram. Dat goede doel, onderdeel van KWF Kankerbestrijding, haalt geld op voor onder meer onderzoek naar borstkanker. De Brits-Australische Newton-John leed al dertig jaar aan de ziekte. Ze stierf afgelopen maandag . De film is vanavond te zien in alle bioscopen van Pathé, behalve die in Delft, waar Grease zaterdag wordt vertoond.

Newton-Johns man John Easterling plaatste vandaag een eerbetoon aan zijn vrouw op sociale media. Hij bedankte alle mensen voor de ‘oceaan aan liefde en steun’ die hij had gekregen na haar overlijden. ‘Ze was de moedigste vrouw die ik ooit heb gekend. In haar moeilijkste momenten was ze altijd in staat om dingen positief te maken.’