Green Day, Fall Out Boy en Weezer samen op tournee

De tour heet Hella Mega en zal op 13 juni in Parijs starten. De drie bands gaan samen Europa rond en treden in acht steden op. Op 14 juni staan zij dus in Nederland. Dinsdag zullen de bands alle drie een nieuw nummer uitbrengen, speciaal voor de tournee. Green Day komt met Father Of All..., Fall Out Boy met Dear Future Self (Hands Up) en Weezer komt met The End of the Game.