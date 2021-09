Grens bereikt voor Tim Douwsma: ‘Ik doe niet mee aan de coronapas’

Douwsma schrijft op Instagram dat met het invoeren van de coronapas iets gebeurt waar hij al tijden bang voor was. ‘Al vroeg in deze bizarre tijd heb ik mijn zorgen uitgesproken en altijd dat geprobeerd met de zuivere intenties, maar dat werd mij niet in dank afgenomen. Ik heb toen veel meegemaakt en ik was voor veel mensen en werkzaamheden ineens ‘exit’’, schrijft hij. ‘Dat deed veel pijn. Maar het zij zo. Ik sta waarvoor ik sta.’



Bij theaters, concertzalen en in bioscopen is voor bezoekers vanaf 13 jaar vanaf 25 september een coronatoegangsbewijs verplicht. Dit toegangsbewijs noemt Douwsma de coronapas. ‘Een pas die zorgt voor een tweedeling. Ik zal daaraan niet mee doen. Ik wil niet dat mensen zich door mijn optredens gepusht voelen om iets te doen wat niet fijn voelt. Ik doe niet mee aan medische apartheid. Mijn wereld is voor iedereen.’



Douwsma zegt met een brok in zijn keel te schrijven. ‘Ik heb geen idee wat ik nu moet gaan doen.. maar we vinden een weg. Want waar er een deur dichtgaat, gaat er een andere deur open.’



Het management van Douwsma was vanavond niet bereikbaar voor commentaar.