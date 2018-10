Grey's Anatomy keert terug bij Videoland

In Amerika is het wel en wee in het Grey Sloan Memorial Hospital alweer een paar weken te volgen op televisie, maar seizoen 15 is hier nog niet te zien. Fans kunnen binnenkort hun hart ophalen, want tijdens een vraagantwoord-sessie op Instagram verklapt Videoland dat de populaire serie begin 2019 weer te zien is. En dan niet alleen nieuwe afleveringen, maar álle seizoenen.