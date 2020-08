Groen licht voor serie rond Carole Baskin uit Tiger King

Na het succes van docureeks Tiger King: Murder, Mayhem And Madness schoten de aankondigingen voor meer series over Joe Exotic en Carole Baskin als paddenstoelen uit de grond. Acteur Nicolas zou tijgerparkeigenaar Exotic gaan spelen in een serie op CBS, Rob Lowe deelde plannen voor een project rond de docuserie en McKinnon kondigde haar project aan, waarin Baskin centraal staat. De actrice gaat de hoofdrol zelf spelen.



Tiger King vertelt het verhaal van Joe Exotic en zijn dierenpark, waar volgens dierenactivisten onder wie Baskin tijgers op grote schaal werden mishandeld. De vete tussen de twee liep in de jaren waarin de docureeks gefilmd werd enorm hoog op; Exotic, die eigenlijk Joe Schreibvogel heet, zit momenteel een celstraf uit voor onder meer het beramen van moord op Baskin.