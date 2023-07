Groen shirtje Hélène Hendriks kleurt plotseling roze in De Oranjezomer: ‘Ik had het zelf niet door’

Verwarring alom bij kijkers van De Oranjezomer donderdagavond. Hélène Hendriks verscheen in een groen shirtje aan tafel, maar tijdens de uitzending kleurde het topje plotseling voor een paar seconden roze. En dat terwijl de presentatrice zich niet had verplaatst. Het bleek een knipoog te zijn naar de Giro Donne, vertelt Hendriks aan deze site. ‘Ik had het zelf natuurlijk niet door.’

Hendriks had donderdagavond in De Oranjezomer Pieter Cobelens en Bas Nijhuis te gast. Ook Özcan Akyol was van de partij en aan de bar zaten Noa Vahle en Jip van den Bos. Hendriks, gehuld in een groen shirtje, sneed allerlei onderwerpen aan, maar toen de Giro Donne werd besproken gebeurde er iets opmerkelijks. Het topje van de blondine was namelijk niet meer groen, maar kleurde voor een paar seconden roze om vervolgens weer groen te worden.

Het leidde tot flinke verwarring bij kijkers van het programma. ‘Is mijn tv stuk? Groen, roze, dan weer een groen truitje voor Hélène’, ‘Hoezo was je shirt opeens roze in plaats van groen en daarna weer groen?’ en ‘Denk ik word gek, maar lees hier dat het niet aan mij ligt dat het shirt van Hélène van groen naar roze ging’, is een greep uit de reacties.

Het blijkt een grappig trucje van de regie te zijn, waarbij een kleur verwijderd wordt en vervangen kan worden door een andere kleur of ander gewenst beeld. Hendriks had zelf niets door, zo vertelt ze aan deze site. ,,Ik hoorde later dat het een knipoog was naar de Giro Donne waar we het op dat moment over hadden.” De Giro Donne is een wielerwedstrijd voor vrouwen, legt de presentatrice uit. ,,En Annemieke van Vleuten won gisteren wederom en als je wint rij je in de roze trui.”

