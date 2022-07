Groenendijk, Klaasen en Pannekoek weer in race voor Poelifinario

Het beeldje wordt sinds drie jaar in drie categorieën uitgereikt. Groenendijk en Klaasen zijn genomineerd in de categorie Entertainment. Richard Groenendijk maakt kans voor zijn nieuwe voorstelling Voor iedereen beter, die de jury prijst als ‘de meest persoonlijke voorstelling die hij ooit maakte’. Alex Klaasen is in de race met zijn show Snowponies, die de jury roemt als ‘een feest voor oog, oor en hart’.

Pannekoek is genomineerd in de categorie Engagement, voor zijn oudejaarsconference Nieuw Bloed. Volgens de jury legt de komiek ‘vingers op vele zere plekken en vergeet ondertussen niet om heel goede grappen te maken’. Hij strijdt in dit genre met collega Tim Fransen. Ook die won de prijs al eerder en is nu in de race met zijn voorstelling De Mens En Ik. De jury vindt dat Fransen heel knap ‘scherpe analyses over de mens afwisselt met hilarische verhalen op microniveau’.

De categorie Engagement kent dit jaar maar liefst zes genomineerden. Ook kans op deze prijs maken André Manuel met Sneu, Wim Helsen met Niet mijn apen niet mijn circus, Pieter Derks met Uit het niets en Sanne Wallis de Vries met Kom! De laatste categorie is Kleinkunst. Om dit beeldje strijden dit jaar twee cabaretiers: Joost Spijkers met zijn show Hotel Spijkers en Alex Roeka met zijn voorstelling Nieuwe Dromen.

Neerlands Hoop

Voor de Neerlands Hoop, de prijs voor het grootste aanstormende cabarettalent van 2022, kende de jury twee nominaties toe. Cabaretier Kirsten van Teijn maakt een kans op het beeldje voor haar voorstelling (S)Experiment, waarin zij vertelt hoe haar gewone heteroleven op de kop werd gezet toen zij opeens een tweede, extra relatie met een vrouw begon. De jury is zeer enthousiast over deze ‘opzwepende, moderne en urgente voorstelling. De fysiek sterke cabaretière is gegroeid in haar eigenheid en vond een plek voor al haar talenten.’

Ook cabaretier Alex Ploeg is genomineerd, met zijn voorstelling EGO, die volgens de jury ‘een stap vooruit maakt met dit heerlijk gepolijste programma, waarin zuivere kwetsbaarheid en gênante verhalen hand in hand gaan.’

De prijzen worden op 10 oktober uitgereikt in Theater Diligentia in Den Haag.

