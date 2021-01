Grondleggers knikkergekte Jelle en Dion ontbreken in nieuwe SBS 6-show: ‘Maar houden er wel iets moois aan over’

De twee raakten vorig jaar met de zender in gesprek over een eventuele samenwerking. Om praktische redenen bleek dat voor Marble mania niet mogelijk. ,,Dat was even een teleurstelling, maar gelukkig is er wel een samenwerking tussen Jelle en de VriendenLoterij tot stand gekomen”, zegt broer Dion Bakker, die met hun YouTube-kanaal wel in het programma te zien zal zijn.

Jelle Bakker (1983) is autistisch en bouwt al van kinds af aan knikkerbanen. ,,Op een gegeven moment hadden we in Schoorl een zandrace gemaakt. We besloten dat uit te bouwen met een competitie”, diept Bakker op. Die competitie met teams zetten zij weg op hun eigen YouTube-kanaal Jelle’s Marble Runs, dat honderdduizenden volgers kreeg. ,,In 2016 bedachten we de MarbleLympics, de Olympische Spelen voor knikkers.”

Formule 1

Ze bleven zich ontwikkelen. Vorig jaar kwamen ze met Marbula One 2020, een knipoog naar de Formule 1. De twee broers bouwden aan een imperium dat bekendheid kreeg over de hele wereld, mede dankzij presentator John Oliver van de Amerikaanse tv-show Last week tonight, die als sponsor optrad.

,,Er is nu een hele community”, aldus Bakker, die wel oren had naar een televisieprogramma. ,,In mei zijn we bij John de Mol op kantoor geweest. John heeft ons in eerste instantie een voorstel gedaan, waar we niet op in zijn gegaan, mede omdat wij met ons YouTube-kanaal niet aan landen gebonden zijn en tv-format-rechten wel. We hebben een aantal maanden onderhandeld, maar om praktische redenen is onze betrokkenheid geworden zoals hij nu is. Op de inhoud van de gesprekken zal ik niet ingaan.”

Door de samenwerking met de Vriendenloterij gaat mogelijk een andere droom in vervulling: een knikkermuseum. ,,Ik zag op de promobeelden dat een aantal van onze ideeën terugkwam. Exposure is iets moois dat we eraan overhouden. Wellicht dat de populariteit van het programma ook goed voor ons is en komen hier weer andere nieuwe kansen uit voort.”

