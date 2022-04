Grote Nederlandse artiesten kampen met flinke personeelstekorten: ‘Vaker ziekmeldingen’

The Kik blinkt uit in humoristi­sche hertalin­gen: Amsterdam van Maggie MacNeal wordt Rotterdam

Het kan niet missen als The Kik het befaamde Amsterdam van Maggie MacNeal onder handen neemt. Natuurlijk wordt het in de versie van het beatbandje Rotterdam, met in de teksten een flinke vleug humor. In Rotterdam, Rotterdam/Leg ie zo onder de tram, en dan gewoon lekker op z'n Hollands uitgesproken.

28 april