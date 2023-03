Grote wens van Waylon gaat in vervulling en Estavana bezorgt Rafael ‘puur geluk’

In serie Arcadia worden alle vrijheden afgenomen: 'Ik ben wel eens bang dat we die kant opgaan’

Is de serie Arcadia, vanaf zondag op NPO 3, een ver-van-je-bed-show of werpt het een griezelige blik in onze toekomst? Volgens hoofdrolspeler Monic Hendrickx en regisseur Tim Oliehoek werd tijdens de coronacrisis de grimmige sciencefictionwereld die ze creëerden ineens akelig actueel.