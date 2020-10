Grote zorgen bij politie: Opsporing Verzocht krijgt lange zomerstop en wordt ingekort

ouders ten einde raad Amber Alert voor 15-jarige Celine, is mogelijk in levensge­vaar: ‘Kom alsje­blieft naar huis’

20:35 De politie heeft vanavond een Amber Alert uitgegeven voor de vermiste Celine van Es (15) uit het Brabantse Berghem. Zij is vrijdag 23 oktober voor het laatst gezien in haar woonplaats en sindsdien vermist. Volgens de politie is zij mogelijk in levensgevaar en in ‘zorgwekkend gezelschap’. Uit onderzoek blijkt dat zij door een onbekende man met een auto, een geelgroene Kia Picanto, is opgepikt in de buurt van haar huis.