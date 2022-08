GTST deelt schokkende trailer nieuw seizoen: ‘Ze heeft het niet gered’

De cliffhanger draaide afgelopen seizoen om het liefdesfeest van Nina en Bing. Alleen ceremoniemeester Rik ontbrak, omdat de bevalling van Shanti was begonnen. Maar die verloopt zeker niet zoals gepland. De ontsluiting wil niet lukken en Shanti valt zelfs diverse keren weg. Uiteindelijk wordt ze meegenomen naar een operatiekamer en een van de artsen roept dat ze haar gaan verliezen.



Dit lijkt dus helemaal mis te gaan, valt op te maken uit de trailer. De vraag blijft echter of het personage Shanti overlijdt of het kindje. Duidelijk is in ieder geval dat het heel slecht gaat met Rik. We zien hem huilend bij een auto zitten en naar zijn hart grijpen als hij over straat loopt.



Niet alleen Rik komt in de problemen. We zien dochter Demi aan vader Julian vragen of er een kans is dat hij in de gevangenis terechtkomt. Vervolgens zien we afgehamerd worden in de rechtbank en tranen bij de familie Verduyn. Julian was in de penarie geraakt nadat hij illegaal ritjes deed voor de criminele Philippa. In de laatste aflevering bedreigt zij hem met een pistool, maar raakt ze zelf gewond. Uiteindelijk belt Julian de politie en vertelt hij het hele verhaal.



Het nieuwe seizoen van Goede tijden, slechte tijden begint op 29 augustus op RTL 4.