GTST eindigt volgende week met seksueel geweld en hulpboodschap

De timing van de makers van Goede Tijden, Slechte Tijden kan haast niet actueler. De aflevering van volgende week maandag eindigt in seksueel geweld. De kijkers zien na afloop de tekst: ‘Een op de vier vrouwen in Nederland krijgt te maken met seksueel geweld’. Daarna volgt informatie over het Centrum Seksueel Geweld. De aflevering, die nu al op Videoland te zien is, komt vlak nadat onder meer The Voice of Holland -coach Ali B werd aangeklaagd voor seksueel geweld.

Volgende week maandag komt een verhaallijn in Goede Tijden, Slechte Tijden tot een pijnlijk hoogtepunt. Saskia Verduyn, een rol van Tamara Brinkman, wordt al langere tijd lastig gevallen door dokter Roman (Kiefer Zwart), die een obsessieve stalker blijkt. Hij stookt in haar huwelijk, hij manipuleert en bespeelt haar. Ze besluit Roman uit haar leven te verbannen en neemt ontslag bij de huisartsenpraktijk waar ze beiden werken.



Vlak voor het slot van de aflevering staat Roman voor de deur. Hij zegt het te willen goedmaken en niet met ruzie uit elkaar te willen. Saskia laat hem binnen en hij vertelt dat hij in therapie is. Net op het moment dat Saskia afscheid van hem neemt en hem een knuffel geeft, begint hij haar te zoenen. Als ze zich van hem afduwt, wordt ze verkracht.



Na de heftige scène verschijnt de tekst: ‘Een op de vier vrouwen krijgt te maken met seksueel geweld.’ Vervolgens de melding: ‘Wil je erover praten?’ Daarna volgt informatie over het Centrum Seksueel Geweld.



Quote Hoewel we ons realiseren dat deze beelden als aangrij­pend kunnen worden ervaren, vinden we het toch belangrijk om dit soort verhalen te blijven vertellen RTL

The Voice of Holland

De timing van deze aflevering is pikant, vlak nadat Tim Hofman met een aflevering van Boos seksueel geweld bij The Voice of Holland aan de kaak stelde. In de documentaire viel te zien hoe een van de meisjes aangifte doet tegen coach Ali B vanwege verkrachting. RTL besloot toen om de talentenjacht per direct van de buis te halen en stelde een onderzoek in.

De zender laat weten dat intern gesproken is over de aflevering, maar dat er geen moment is getwijfeld over de uitzending ervan. RTL laat weten in een statement: ,,Al 32 jaar lang besteedt GTST regelmatig aandacht aan maatschappelijke thema’s en problemen in de verhaallijnen. In dit geval seksueel geweld en verkrachting. Hoewel we ons realiseren dat deze beelden als aangrijpend kunnen worden ervaren, vinden we het toch belangrijk om dit soort verhalen te blijven vertellen. Gezien de maatschappelijke relevantie ervan. De recente gebeurtenissen onderschrijven juist hoe belangrijk het is om dit thema bespreekbaar te maken.”



Voorafgaand aan de aflevering volgende week maandag zal een zogenoemde ‘trigger warning’ getoond worden, zodat mensen weten dat er een heftige scène komt. ,,Voor het ontwikkelen van de verhaallijn hebben de schrijvers contact gehad met ervaringsdeskundigen en zich laten informeren door het Centrum Seksueel Geweld”, laat een woordvoerder van RTL weten. ,,De acteurs zijn op de set ook bijgestaan door intimiteitscoaches. Dit alles om de acteurs te ondersteunen en om het verloop van de verhaallijn zo echt mogelijk te maken, binnen de kaders en grenzen van fictief drama.”

