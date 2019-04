GTST maakt eerste Instagramsoap, met rol voor Ferry Doedens

,,Veel van onze jonge fans zitten op Instagram en met GTST Stories bieden we hen de mogelijkheid om de hele dag GTST te beleven. Het GTST Instagramaccount groeit dagelijks en deze fans willen we graag bedienen met content die past bij dit platform en de doelgroep", schrijft producent Rohan Gottschalk in een verklaring. De producent schrijft ook dat de stories anders zijn dan de verhalen op televisie. ,,Ze zijn snel en op een andere manier gedraaid, waardoor de kijker het verhaal ook anders beleeft.’’

GTST verloor in vier jaar tijd zo’n 800.000 kijkers. Gottschalk erkende onlangs dat het tv-landschap verandert en jongeren steeds vaker via online platformen kijken, op momenten dat het hen uitkomt. De makers van de soap zijn dan ook constant op zoek naar welke kant ze opgaan. ,, Wij moeten bewaken dat de serie herkenbaar en invoelbaar blijft. Hoe ridicuul de verhaallijnen ook kunnen zijn, want dat kennen we ook van GTST. Dat is niet per se altijd iets slechts. Zolang het maar waarachtig is’’, aldus de producent tegen het AD.