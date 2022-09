GTST-Sophie gaat voor sexy rockerslook, Arie gaat elke ochtend in ijsbad

Paul de Leeuw en Emma Heesters samen bij The Streamers: ‘Jouw ouders of oma zullen mij wel kennen’

Emma Heesters (26) en Paul de Leeuw (60) gaan volgende week bij The Streamers in duet met Blijf bij mij. Ze verschillen meer dan dertig jaar in leeftijd, hoe goed kennen ze elkaar eigenlijk? Deze site nam de proef op de som, inclusief quizvragen.

9 september