Guido Weijers wil met minister praten over coronaplannen najaar

Elisa duikt vier jaar na mislukt tv-huwelijk op in quiz Tijl Beckand: ‘Wat vind jij aantrekke­lijk?’

Zo’n vier jaar nadat ze haar huwelijksexperiment zag mislukken in Married at First Sight en meteen haar trouwjurk en -ring probeerde te slijten op Marktplaats, dook Elisa gisteravond op in De 1% quiz op RTL 4. Presentator Tijl Beckand vroeg meteen wat ze tegenwoordig zoekt in een man en probeerde haar grappend te koppelen.

4 juli