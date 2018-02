Gulle Clooney's doneren half miljoen dollar aan wapenprotest

Vlemmix zet onderscheiding Peter-Jan Rens te koop op Marktplaats: 1750 euro

20 februari Wie op zoek is naar een leuk hebbedingetje van Peter-Jan Rens: op Marktplaats staat zijn Gouden Tros TV-ster met diamantjes te koop, die hij kreeg voor het programma 'Doet ie het of doet ie het niet'. De verkoper is niet de oud-presentator, maar Eindhovenaar Johan Vlemmix.