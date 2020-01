Guus Meeuwis steekt Het is een nacht in nieuw jasje met Kraantje Pappie

Kraantje Pappie laat via Instagram al een klein fragment horen van Nacht. ‘Godskolere wat een zin in deze! Wie blijft wakker? En wie trekt een flesje open?’ zo vraagt hij zijn volgers.



Het is een nacht kwam in de zomer van 1995 uit en betekende direct de doorbraak voor Guus Meeuwis, die dit jaar dus 25 jaar in het vak zit. De single stond maar liefst acht weken op nummer één in de Single Top 100. Eerder, in 2011, maakte Guus al een nieuwe versie met The Baseballs. In een interview met deze site stelde de zanger eerder dit jaar dat hij zonder Het is een nacht geen zanger was geweest.



Het is een druk jaar voor Guus, die vanwege zijn jubileum diverse activiteiten onderneemt. Zo staat hij eind oktober in de Webster Hall in New York. De concerten van de Brabantse zanger waren in krap anderhalve dag uitverkocht.