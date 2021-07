Guus Meeuwis stelt huwelijk weer een jaar uit

De zanger vertelde dat in de studio van De 538 Ochtendshow met Frank Dane, waar hij was om zijn nieuwe single te laten horen. De radiodeejay vroeg hem naar het voorgenomen bruiloft met de sterrenstyliste, die hij in de zomer van 2019 in Portugal ten huwelijk vroeg. ,,Het huwelijk is ook weer een jaartje opgeschoven eigenlijk. Zo schuiven we alles een beetje op, behalve deze single”, zei Meeuwis.

Hoewel Meeuwis en zijn toekomstige bruid de huwelijksdag al helemaal hebben gepland, weigerde hij op de radio iets te zeggen over de plannen. ,,Het is slingers en dan receptie”, zei Meeuwis cryptisch, en op de vraag of het in het buitenland zal zijn of in Nederland antwoordde hij: ,,Het is overal, de liefde is overal.”

Vorig jaar liet het stel weten om de festiviteiten uit te stellen vanwege de coronarestricties. Toen zei de zanger dat het nog steeds ‘supergoed’ gaat in de liefde. ,, We vonden dat wij de bruiloft verdienden waar omhelzingen en geen 1,5 meter bij pasten. De gezondheid van alles en iedereen is belangrijker dan de dingen die gepland stonden, dus het is wel te accepteren.”

Intussen zijn de twee wel gaan samenwonen: afgelopen november trok Meijers bij hem in in Tilburg. Ze wonen in een nieuwe villa, die er volgens sommigen eruit ziet als een crematorium.

