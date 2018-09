Gwenda gaat Expeditie Robinson niet winnen

expeditie jansenWie wint welke proef, lijdt het meeste honger of smeedt de gemeenste plannetjes om anderen weg te stemmen? Verslaggever Dennis Jansen kijkt in de rubriek Expeditie Jansen wekelijks in vier thema's terug op Expeditie Robinson.

Hoe is het met de honger?

Volledig scherm © foto: RTL; foto Dennis Jansen: Joost Hoving; bewerking Mark Reijntjens Ik heb het idee dat het allemaal wel meevalt dit jaar, al zijn we pas drie afleveringen onderweg. Natuurlijk was het even een dingetje toen Kamp Zuid vorige week zijn vuursteen kwijtraakte. Maar zijn we hier nou om te overleven of niet? Vandaag kregen ze alweer een nieuwe! En natuurlijk gaan ze op jacht naar eten. Het blijven mooie beelden als er iets te snacken is gescoord. Vorige week Jody Bernal met een volkomen onbekende vrucht. Vandaag Kamp Onbekend met een al even onbekende vis. Ja, hoor ik Boer Jan, dan zeggen, ‘die kun je eten, want daar zitten geen gevaarlijke kleuren aan’.



Tuurlijk. Alsof ze allemaal het boekje wat-wel-en-wat-niet-te-eten uit het hoofd hebben geleerd. Ik zou wel uitkijken, zeker na het zien van de film Into the Wild. Of hebben ze stiekem een cameraman of Dennis Weening geraadpleegd?

Wat viel er op?

Ze ligt eruit, Famke Louise. Op de vraag van Dennis Weening wat ze het meest gaat missen, antwoordde ze: ‘Het niks aan je hoofd hebben’. Negentien jaar, succesvol als zangeres, YouTuber en model. Gevolgd door 595.000 mensen op Instagram, 318.484 op YouTube en 4800 op Facebook. Als artiest word je sowieso vaak geleefd. Ik snap dat je dan ‘even niks aan je hoofd wilt hebben’. Als 19-jarige en niet artiest misschien ook wel. De meeste pubers, tieners en ook volwassen van nu: ze leven met hun mobieltje, liken er op los op social media en vooral de jongeren voelen de druk van het altijd bereikbaar moeten zijn. Waarom appte je niet terug? Anouk Hoogendijk was vorige jaar ook gelukkig met het back to basic-gevoel. ‘Geen telefoon, geen spiegels. Alles valt weg. Het draait daar alleen om wie je bent’. Famke Louise was voor even alleen Famke Meijer. Zichzelf.

Wat zagen we in de proef?

Het is nu al een uitstekende greep geweest om die groep Onbekende Nederlanders te vergroten, van vier (vorig jaar) naar zeven. En die laten geen mogelijkheid onbenut om hun weerzin tegen de BN’ers te etaleren. Wat is dat toch? Zelfs mijn puberdochter snapt er niks van. ,,BN’ers zijn toch ook gewoon mensen?” De verpersoonlijking van dat kinderachtige Calimero-gedrag is majoor Gwenda. Een character you love to hate. Zij die niet dominant wilde zijn, maar toch teamcaptain werd. Verloren in het vorige duel der kapiteins en nu? Nu moest zij met Tony Junior (Kamp Noord) en Donny Roelvink (Kamp Zuid) in een paal hangen. Wie het langst bleef hangen hoefde niet de immuniteitsproef te doen. Nadat Donny het niet meer hield, kreeg Tony het lastig. Zijn brede getatoeëerde armen trilden. Paniek in de ogen, verkrampt gezicht. Wat volgde was een schitterende dialoog met Gwenda.

‘Ik glij, jongens. Ik kan het niet meer houden”, kreunde Tony.

,,Laat maar los. Ik hang hier nog wel een half uur”, bitste Gwenda.

,,Heb jij het zwaar?”, vroeg Tony.

Gwenda's antwoord: ,,Nee, helemaal niet.”

Kijk, als ze dat nou met vleugje humor had gebracht in plaats van venijn, dan was er nog hoop voor haar.

Nu zakte Tony weg, won Gwenda deze proef, maar verloor zij de eindzege. Wie in zo’n korte tijd zoveel weerstand oproept, kan nooit Expeditie Robinson winnen.

Hoe erg was het gekonkel?

Nadat Kamp Noord de immuniteitsproef had verloren (van Zuid) moesten ze daar dus -net als vorige week (Toine van Peperstraten)- iemand eruit stemmen. Even leek dat tussen Johnny Kraaijkamp jr. en Famke Louise te gaan, maar de acteur mocht blijven. ‘Omdat hij zo’n sfeermaker is’, werd gesteld. Extra argument om Famke eruit te stemmen, zo fluisterde teamcaptain Tony Junior tegen zijn teamgenoten, is dat zij een bedreiging zou kunnen vormen als alles en iedereen bij elkaar komt (de samensmelting). Dan zou zij het wel eens goed kunnen gaan vinden met Donny, Josylvio en Aisha uit Kamp Zuid. Dat was ver maar tactisch bedacht.

Des te teleurstellender was zijn uitleg na de Eilandraad toen Famke eruit gestemd werd door de hele groep. Waar Famke hoogmoedig zei ‘genoten te hebben’, ‘superveel veel geleerd te hebben’, een ‘superleuk team om zich heen te hebben gehad’ en te hopen dat ze ‘ver zouden komen’, kwam Tony met een of ander lulverhaal. ,,Ik zal als kapitein even mijn mond open trekken”, begon de DJ nog stoer en beloftevol. Maar dan: ,,We praten goed met elkaar. Ik probeer het zo eerlijk mogelijk te houden en luister naar iedereen. En dan komen we als groep met een soort van beslissing.”

Ja, dáár kunnen wat mee. Dát zijn teksten van een kapitein. Nu kan Famke gerust het vliegtuig op stappen. Gratis tipje voor Nicolette Kluijver en Dennis Weening: volgende keer even doorvragen.

Quote van de week

Zijn er twee ditmaal:

‘Ik heb geen geduld, ik ben een ram’ (Aisha)

‘Ik ben ook een ram, ik heb wel geduld' (Nienke)