Haagse voetbaltrainer brengt hart oud-turner Jeffrey Wammes op hol

Voormalig topturner Jeffrey Wammes (31) heeft vanavond in de eerste, gayeditie van het RTL5-datingprogramma Adam Zkt. Eva VIPS warme gevoelens gekregen voor Maurice: een 29-jarige voetbaltrainer en glazenwasser uit Den Haag. De homoseksuele mannen ontmoetten elkaar zonder kleren op een tropisch eiland en willen terug in Nederland 'zeker nog een keer daten'.

Volgens Wammes, zo vertelde hij aan presentatrice Marieke Elsinga, heeft hij zich de afgelopen 10 jaar vooral geconcentreerd op sporten op het allerhoogste niveau waardoor hij niet of nauwelijks tijd had voor een vaste relatie. ,,Nu ik ben gestopt met turnen, is er weer plaats voor liefde'', aldus Wammes die er geen probleem mee had de potentiële man van zijn dromen in zijn blootje te ontmoeten. ,,Ik ben zenuwachtig maar durf me voor het goede doel kwetsbaar op te stellen.'' Dat hij als homoseksuele man op televisie naar een relatie zoekt, vindt hij de normaalste zaak van de wereld. ,,Bang voor negatieve reacties? Absoluut niet. Liefde is liefde. Ook bij mannen die op mannen vallen, draait het daarom.''

De oud-topturner kreeg tijdens de uitzending twee mannen voorgeschoteld: bijna-leeftijdsgenoot Maurice en de 21-jarige mbo-leerling Valentino die 3 jaar geleden uit de kast kwam en later accountant wil worden. Voetbaltrainer en glazenwasser Maurice vertelde zijn ouders 4 jaar geleden dat hij op mannen valt. ,,Daarvoor had ik 4 jaar een relatie met een vrouw'', aldus Maurice die vooral heeft meegedaan aan het programma om het heersende taboe 'homoseksuelen in de voetballerij' te doorbreken. ,,Iemand moet het doen. Het is nodig en zal helaas ook nog wel een tijdje nodig blijven.''

Klamboe

De nog jonge Valentino, die nooit eerder een relatie had, had het vanaf het eerste moment knap lastig tijdens zijn ontmoetingen met Jeffrey Wammes. Hij bleek net iets te bescheiden, introvert en jaloers voor de sporter en stond met een uitgestreken gezicht toe dat Jeffrey en concurrent Maurice samen in een tweepersoons klamboebed gingen slapen. Weinig opzienbarend, want Valentino ging al toen hij zich aan Wammes voorstelde in de fout. ,,Ik val niet op oudere mannen'', zei hij tegen de 10 jaar oudere sporter. Die trok na die opmerking een strak gezicht maar bleef vriendelijk.

Uiteindelijk maakte Jeffrey zonder lang nadenken bekend voorlopig verder te willen met Maurice om te ontdekken of ze daadwerkelijk een match zijn. De opnames voor het programma vond een paar maanden geleden al plaats. Onduidelijk is of de twee elkaar nog steeds zien. Ze zaten gisteren wel glunderend bij RTL Late Night met Twan Huys over hun blote liefdesavontuur te vertellen, maar deden daar geen uitspraken over de huidige staat van hun privélevens. Wammes zei vanavond dat hij terugkijkt op een unieke ervaring. ,,Ik heb veel meer met deze jongens gedeeld dan de laatste jaren met anderen.''

De uitzending van vanavond kreeg op sociale media zoals Twitter wisselende reacties. Zo vond menigeen de keuzemogelijkheid voor Wammes wel heel mager en viel het sommigen op dat de oud-turner wel heel vaak met zijn hand aan zijn geslacht zat.

Volledig scherm © screenshot RTL5

Volledig scherm Jeffrey en Maurice © screenshot RTL5

Volledig scherm Jeffrey en Maurice omhelsen elkaar © screenshot RTL5

Volledig scherm Jeffrey © screenshot RTL5