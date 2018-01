Hadid-zussen poseren innig naakt voor 'incestueuze' Vogue-cover

Op de zwart-witfoto, geschoten door Steven Meisel, is te zien hoe de 22-jarige Gigi haar hand op de borst van haar eveneens poedelnaakte zus Bella (21) laat rusten. Voor veel mensen is het aanzicht van de blote zusterliefde erg ongemakkelijk, blijkt uit de tientallen reacties op Instagram.



,,Deze incestueuze foto past meer bij de Playboy, geen goede smaak voor Vogue'', luidt een van de vele opmerkingen. ,,Incest is niet mooi'', staat in een andere reactie. Weer iemand anders is er heilig van overtuigd dat een foto als deze nooit was goedgekeurd als er een broer en zus op zouden staan. ,,Dan is het incest, maar nu is het acceptabel?''