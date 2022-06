Hailey Bieber aangeklaagd voor inbreuk merknaam

Rhode is Haileys tweede naam, waaronder ze haar eigen merk wilde starten. ,,We snappen dat dit haar tweede naam is, maar je kan niet zomaar een naam claimen en vastleggen, als die al gebruikt wordt door een andere partij. Ze heeft in 2018 al geprobeerd om de merknaam te kopen van mijn cliënten, maar die weigerden dat. Ondanks dat is Hailey toch doorgegaan met het idee haar merk Rhode te creëren. Nu beschadigt ze een bedrijf dat gerund wordt door twee vrouwen die tot minderheden in de Verenigde Staten behoren,” aldus de advocaat van Khatau en Vickers.