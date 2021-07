Hailey Bieber ontkent dat woedende Justin agressief in haar gezicht tierde in hotellobby

Topmodel Hailey Bieber (24) ontkent dat haar man Justin onlangs midden in een hotel woedend en agressief in haar gezicht heeft geschreeuwd, zoals een video die afgelopen week viraal ging sterk deed vermoeden. Ze noemt het ‘negatieve bullshit’ die fans niet moeten geloven.

De korte video werd onlangs opgenomen in een hotellobby in Las Vegas, vlak nadat de zanger (27) had opgetreden bij de opening van een nachtclub. Omringd door andere mensen lopen de twee door het hotel, terwijl Justin hevig gebarend en met een verontwaardigd gezicht tegen zijn vrouw lijkt te tieren.

Het filmpje stond korte tijd op TikTok en werd daar volgens Amerikaanse media 1 miljoen keer bekeken, waarna de beelden ook rondgingen op Twitter. Menig fan dacht getuige te zijn van verbaal geweld van de zanger en sprak steun uit voor Hailey.



Maar de situatie was niet zoals die lijkt, stelden verschillende fans die het incident naar eigen zeggen hadden zien gebeuren. Justin was niet boos, maar zat vol adrenaline, aangezien hij net van het podium was gekomen. ,,Ze hielden elkaars hand vast (...) en leken een prima humeur te hebben’’, zei een ooggetuige tegen Buzzfeed News. De situatie deed diegene denken aan atleten die een overwinning behalen. ,,Die hebben een explosie van energie en delen die met hun teamgenoten. In dit geval deelde Justin die met zijn vrouw.’’

Ook volgens Hailey was er niks aan de hand. ‘Ik denk terug aan hoe geweldig het afgelopen weekend was’, schrijft ze tegenover haar 36 miljoen volgers in haar Instagram Stories bij een foto waarop ze haar echtgenoot kust. ‘Ik had een geweldige tijd en werd omringd door zoveel liefde. Elk ander verhaal dat rondgaat, is meer dan onjuist. Voed de negatieve bullshit niet, mensen.’ Wat Justin dan wel precies deed toen hij zo gebaarde, vertelt ze niet.

Justin en Hailey maakten onlangs nog een vuist tegen de stroom aan nare berichten die ze elke dag zeggen te ontvangen. De druppel was een video waarin een jonge vrouw mensen opriep Hailey te bombarderen met pesterijen, omdat Justins ex Selena Gomez beter voor hem zou zijn. Justin deelde de video zelf ook. ‘Het is ontzettend moeilijk de betere persoon te zijn als ik zie hoe zulke mensen anderen aanzetten tot het pesten van de persoon van wie ik het meeste hou in de hele wereld’, stelde hij erover. ‘De mate van boosheid en haat is schokkend, ongezond en droevig’, voegde Hailey toe.

Het koppel gaf elkaar in 2018 het jawoord in New York. Een jaar later gaven ze een trouwfeest in South Carolina. Enkele maanden daarvoor was er definitief een einde gekomen aan zijn aan-uitrelatie met Gomez, die in 2010 was begonnen.

